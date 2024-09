"3 - Romelu Lukaku è riuscito solo 3 volte in carriera nei top-5 campionati europei a segnare e fornire più di un assist nella stessa partita e in due occasioni è successo sotto la guida di Antonio Conte (nel novembre 2020 vs Torino e oggi vs Cagliari). Fiducia".Lo riporta Opta. Segno, questo, di come il sodalizio trasia sempre efficace. Avvertita, quindi, lache incontrerà i partenopei alla prossima di campionato, dopo la partita di Champions League contro il PSV.