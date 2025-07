Juventus, attenzione a Kolo Muani

Getty Images

La Juventus non si ferma dopo gli arrivi di Jonathan David e il possibile affondo per Victor Osimhen. L’obiettivo della dirigenza bianconera è quello di costruire un attacco completo e competitivo, e per farlo serve anche la conferma di Kolo Muani.Come riportato da Sportmediaset, il direttore generale Damien Comolli sta lavorando con il PSG per provare a rinnovare il prestito dell’attaccante francese, che ha già espresso in più occasioni la propria volontà di restare a Torino. Kolo Muani si è ambientato rapidamente in bianconero e gradirebbe la permanenza, ma la situazione è tutt’altro che chiusa.

Nelle ultime ore, infatti, si è fatto avanti il Chelsea, che potrebbe presentare un’offerta importante al Paris Saint-Germain per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Un’ipotesi che potrebbe compromettere i piani della Juventus, costretta a fare i conti con una possibile asta.La dirigenza juventina resta comunque fiduciosa e spera di trovare un’intesa con il PSG nei prossimi giorni, magari con il supporto del giocatore stesso. Tuttavia, l’inserimento del club inglese rappresenta un ostacolo serio in una trattativa che sembrava avviata verso la conferma.