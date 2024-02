Joshuaè esploso al Bologna, sotto la cura di. Il giocatore ha messo in mostra il suo talento fin dalle prime battute di questo campionato, rivelandosi un giocatore chiave per il Bologna ed ha certamente attirato su di sé gli occhi di molte big. Tra queste c'è sicuramente anche la Juventus. Madama che però ora, come riferisce La Gazzetta dello Sport, deve prestare attenzione. Zirkzee infatti è finito fortemente sotto i radar del Milan che sarebbe disposto a presentare offerte anche elevate per portarlo sotto la Madonnina. Si allontana quindi dalla sponda bianconera di Torino.