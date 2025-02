Juventus, attenta: il Milan su Goglichidze!

Ormai sfumato Kevin Danso , larischia di non riuscire nemmeno a tentare l'acquisto di. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sul difensore georgiano dell'Empoli ha infatti messo gli occhi anche il, che potrebbe affondare il colpo quando e se dovesse dire addio a, sul quale è piombato il Tottenham. Tomori che, tra l'altro, era un obiettivo anche degli stessi bianconeri, per i quali ora il nome più caldo è quello di: con il Newcastle sono previsti contatti nelle prossime ore , mentre si attendono eventuali aggiornamenti su Goglichidze.