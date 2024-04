Ilha trovato ilin ciascuna delle sue ultime 22 gare giocate in Serie A: solo una volta nella storia della competizione ha registrato una serie di incontri consecutivi a segno in una singola stagione, nel 1948/49, con Giuseppe Bigogno in panchina (24). Un dato che dovrà tenere ben presente lanella sfida di domani sera all'Allianz Stadium, anche perché la squadra di Massimiliano Allegri non è esattamente nota per una grande prolificità in termini di gol. Il Milan, però, è anche la quarta formazione con(29) nella Serie A 2023/24, dietro solo a Frosinone (37), Salernitana (36) e Sassuolo (33).