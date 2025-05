Tudor ha 'svegliato' gli attaccanti, da Nico Gonzalez a Yildiz: le differenze con Thiago Motta nei numeri

Getty Images

Juventus, i numeri dell'attacco con Tudor

Tra i tanti problemi che laha avuto in questa stagione, quello dell'attacco non sarà magari il principale ma non si può dire che sia stato un punto di forza o qualcosa su cui appoggiarsi nel momento di difficoltà. Anzi, semmai, nonostante i tantissimi infortuni, la Juve ha cercato di rifugiarsi nella solidità difensiva. I bianconeri sono l'ottavo attacco del campionato per goal segnati. E già questo è un dato eloquente.ConLo stesso tecnico croato ha cercato prima di tutto di ridare un po' di equilibrio alla Juventus, reduce da sette goal subiti (e zero segnati) nelle due partite precedenti al suo arrivo. Si fa così in questi casi, prima la difesa, poi, nel caso, si pensa ad aggiustare il resto. C'è però da sottolineare come l'arrivo di Tudor abbia beneficiato a diversi giocatori offensivi, soprattutto in zona goal. E in particolare sono i "trequartisti" a sorridere in questo senso.

Contro l'Udinese, Nico Gonzalez ha segnato il goal più importante della sua stagione e tra i più pesanti in assoluto. Era però solo il terzo goal in campionato. Un numero nettamente inferiore alle aspettative e a quanto fatto nelle stagioni precedenti con la Fiorentina(dove è stato anche per diverse partite fuori per infortunio)E anch e Kenan Yildiz ha ritrovato il feeling con la porta. Il turco ha fornito due assist con l'Udinese (l'ultimo risaliva a inizio novembre) ed ha fatto due goal. Nel complesso ha partecipato a 4 reti in 6 gare con Tudor; numeri molto più alti a quelli con il tecnico italo-brasiliano (4 goal e 3 assist in 28 partite).La sensazione èMa adesso, nelle ultime giornate, la Juventusi ne ha segnati due nelle ultime quattro gare (era a secco da 8 partite) mentre Vlahovic dopo gli assist con il Lecce si è sbloccato contro l'Udinese dopo tre mesi senza gioie personali. Non sarà ancora un attacco scintillante ma i bianconeri, per l'ultimo atto del campionato, il più importante, possono contare su un reparto che ha di nuovo un po' di fiducia in sè stesso. Ed era l'ora.