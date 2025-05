Juventus, è un attacco senza certezze: le ultime due gare possono cambiare il futuro?

Diciamocelo: in questa stagione ci sono state certezze intorno o alla base della Juventus? Se sì, sono state davvero poche, e forse neanche così salde. Il motto di questa squadra è mutato più volte, perché è passata dall'essere la Juve dei nuovi progetti, delle rivoluzioni, a quella del tracollo e delle. Il risultato è stato un mix di tanti aspetti, tanta confusione e poca chiarezza, quella che ha provato a ridare Igor Tudor.Ma nemmeno l'allenatore croato, che sta comunque svolgendo un grande lavoro, poteva e può spostare da solo l'intero binario della stagione bianconera. Che però necessita la svolta, o meglio, l'accelerata definitiva: mancano 180 minuti per salvare l'ultimo appiglio rimasto in quest'annata, che si chiama

Vlahovic e Kolo Muani: può ancora cambiare qualcosa?

Il caso Milik

E da quest'appiglio possono partire delle basi, oppure no? Tanti occhi sono puntati al reparto offensivo, sui tre attaccanti che, oggi,DV9 è tornato in campo con la Lazio, seppur nei minuti finali, e dunque ha recuperato dall'infortunio. Non è ancora certo se partirà titolare contro l'Udinese, ma la prossima giornata avrà comunque un'importanza diversa per lui: potrebbe essere l'ultima gara giocata in casa con la maglia della Juventus . Già, perché il percorso dell'attaccante serbo sembra poter seguire un percorso preciso,. Vlahovic punta a dare ancora il massimo, ma per lui potrebbero essere gli ultimi momenti con il bianconero addosso.Il francese ha vissuto una stagione complessa nonostante sia arrivato soltanto pochi mesi fa. La sua spirale ha girato tante volte, partendo dalla titolarità e dalla centralità con Thiago Motta e finendo, per ora, con una discontinuità fin troppo prolungata. Da quei 5 goal nelle prime tre partite è cambiato tutto, ed è arrivata solo un'altra rete, contro il Monza. Per lui possono essere decisive le ultime due partite?, e la permanenza alla Juventus di Kolo Muani,, non è una di queste.E poi c'è, un vero e proprio caso della stagione bianconera. Il polacco, dopo essere stato tra i più presenti nella scorsa annata, non è mai sceso in campo né con Thiago Motta né con Tudor. L'infortunio, poi l'operazione al menisco e poi un altro infortunio al polpaccio, con una situazione che ha sollevato più di qualche subbio e riflessione.L'ex Napoli, ma la sensazione è che sia maggiormente per trovare una soluzione insieme alla società, che però può comprendere una partenza: MIlik ha bisogno di tronare a giocare, e lo scenario del prestito non è così irraggiungibile.





