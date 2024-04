Juventus, i numeri dell'attacco

L'attacco dellasi è inceppato. Un solo gol nelle ultime quattro partite di Serie A sembra decisamente poca roba per una squadra che deve puntare alla Champions, che dimostra ogni giorno che passa di non avere a disposizione un vero vice di Dusan. Il serbo, secondo marcatore del campionato con 15 reti, non segna in campionato da quasi due mesi (25 febbraio, doppietta al Frosinone). Ed è innegabile che senza di lui i bianconeri siano in difficoltà, tanto che solo due centri delle ultime sei gare portano la firma degli altri attaccanti.Come analizza La Gazzetta dello Sport, la Juventus è la peggiore delle prime sei in classifica per gol realizzati (45 come il Bologna, cosa che non succedeva dal 1999-2000) e occupa la quarta posizione nella graduatoria dei tiri (443), ma è addirittura la peggiore di tutta la Serie A per quelli nello specchio (28,5%). Il problema di fondo della scarsa prolificità è anche il fatto che dietro a Vlahovic e Federico(quest'ultimo a quota 7) ci sia sostanzialmente... il vuoto: Federicoe Adriensono entrambi a quota 4, mentre le altre tre punte si dividono un misero bottino di 4 centri. I numeri, insomma, parlano chiaro: così è difficile andare lontano.