Juve, le ultime sul futuro di Milik

Ieri è bastata una foto di Wanda Nara per scatenare le fantasie dei tifosi e far sognare loro un attacco tutto nuovo. Per il momento non ci sono grandi segnali di un imminente trasferimento di Mauroalla, ma la sensazione è che l'estate porterà diverse novità nel reparto offensivo bianconero. Come scrive Tuttosport, infatti, tanto per cominciare l'avventura di Moisealla Continassa sembra giunta al capolinea: il club lo metterà sul mercato, provando a replicare con più successo quanto tentato a gennaio con l'Atletico Madrid, mentre non è chiaro ad oggi quale sarà il destino di ArekIl polacco, sotto contratto fino al 2026, non ha convinto in questa stagione, tra qualche acciacco e prestazioni altalenanti. Certo è che in un'annata come la prossima in cui la Juve giocherà una partita ogni tre giorni potrebbe pure far comodo nelle rotazioni un giocatore esperto e disposto anche ad accettare un ruolo da comprimario. Tutto ciò, chiaramente, pensando di puntare tutto su Dusan anche nel caso in cui arrivasse Mateo Retegui ), oltre a Federico Chiesa e Kenan Yildiz, come punto di partenza.