Goal che mancano da oltre 10 partite e non solo: le difficoltà in attacco della Juve

Piove sul bagnato in casa Juventus, e non potrebbe essere altrimenti. La sconfitta con l'Atalanta è stata, ha segnato un punto diverso nella stagione bianconera. La squadra di Motta non era mai crollata così, e soprattutto la Juve non perdeva così in casaInsomma, già solo ibasterebbero a descrivere una vera e propria notte storica, per quanto negativa. Eppure contro l'Atalanta non hanno funzionato molti aspetti che vanno ben oltre i numeri. La squadra non ha saputo reagire né reggere i colpi di un'Atalanta

Juventus, mancano i goal da tempo

Un simbolo delle difficoltà è dato anche dal reparto offensivo in difficoltà non solo con i bergamaschi, ma in generale: diversi attaccanti non trovano il goal da tante partite, e in generale hanno faticato a trovare la continuità cercata fin qui.L'emblema di questa mancanza offensiva è, che contro l'Atalanta è stato uno dei peggiori in campo: l'argentino non si è mai reso veramente pericoloso ed è uscito dopo una prestazione a dir poco opaca. Dopo aver saltato tante partite per l'infortunio rimediato a Lipsia, a dicembre è tornato a disposizione, ma da allora le reti sono state, di cui una in Coppa Italia.Nico Gonzalez non trova infatti il goal dalla gara con il Monza del 22 dicembre 2024: da allora sono passate 11 partite in campionato, oltre agli impegni in Champions e Coppa Italia. Oltre all'argentino, anchenon trova la rete da diverso tempo, con l'ultimo goal che risale al derby della Mole in casa del Torino, poco più di due mesi fa.Dopo un inizio sprint, ancheha avuto un momento di stop, e cerca la rete da ormai 7 partite. Insomma, tra le tante difficoltà di questa squadra non si può negare che manchi la continuità soprattutto nel reparto offensivo.