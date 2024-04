Le difficoltà della Juventus nel segnare sono evidenti. I due gol a Cagliari non cambiano le prospettive visto che uno dei due è arrivato su punizione mentre l'altro su autogol. In generale, la squadra di Massimiliano Allegri non segna su azione in campionato da 500 minuti. Un'eternità. L'ultimo gol bianconero arrivato su azione e non su calcio piazzato, risale al match contro l'Atalanta, quando segnò Milik su assist di Mckennie. Contro Genoa e Torino infatti i bianconeri non hanno segnato mentre con la Fiorentina arrivò il gol di Gatti ma dagli sviluppi di calcio d'angolo.