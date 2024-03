Juventus, attacco al completo: ecco come gestirà il reparto Allegri

Le scelte per il Genoa

Milik, Kean e Yildiz: quanto spazio?

Sono passati più di tre mesi ma già in precedenza, spesso c'erano state defezioni nel reparto offensivo. Quel reparto che ad inizio stagione veniva considerato uno dei punti di forza della squadra visto l'abbondanza delle scelte senza le coppe europee.Pochi però potevano aspettarsi un'esplosione così veloce di Kenan Yildiz. "Quattro giocatori per due posti", si diceva ad inizio stagione parlando dell'attacco bianconero. I posti sono rimasti due visto che Allegri è rimasto fermo sul 3-5-2 tutto l'anno e così continuerà ad essere. Adesso che sono tutti disponibili, possiamo definire l'attacco della Juventus quasi "esagerato".In egual misura? No, ovviamente. C'è Vlahovic, c'è Federico Chiesa... e poi ci sono gli altri. Come ad inizio stagione, Allegri è tornato a puntare senza dubbi su questa coppia d'attacco, spesso inutilizzata ma solo per questioni fisiche. A partire con il Genoa, visto che Dusan rientrerà dalla squalifica giocherà a fianco dell'amico Federico.che non è tantissimo, soprattutto per chi, come l'italiano e il polacco, ha un futuro tutt'altro che certo alla Juventus. A far discutere però è soprattutt o il minutaggio di Kenan, diminuito drasticamente nelle ultime gare e insieme Allegri li ha utilizzati per pochissimi spezzoni. Milik e Kean invece le alternative a Vlahovic, che però non si sono dimostrate all'altezza. Dopo la sosta per le nazionali, con sette partite in programma (5 di Serie A, 2 di Coppa Italia), in meno di un mese, sarà l'occasione giusta per utilizzare a 360 gradi l'attacco. Ma le gerarchie, sono chiare, chiarissime.