La Stampa - La Juventus cerca un attaccante: in lista anche Nunez, tutte le opzioni

Getty Images

Kolo Muani-Juventus, gli aggiornamenti



Attaccante Juventus: da Hojlund a Nunez, le opzioni

Cercarsi attaccante in casala situazione nel reparto offensivo obbliga il club bianconero a guardarsi attorno per un nuovo centravanti. Con Dusan Vlahovic e Arek Milik in uscita, per motivi differenti ma entrambi ormai fuori dal progetto, alla Continassa è aperta la caccia per un attaccante che si aggiunga aIl canadese, che da giovedì inizierà a tutti gli effetti la sua avventura in bianconero,. Ciò che è successo l'anno scorso insegna, la strategia in attacco non può essere sbagliata perché l'essersi trovati corti in quel reparto ha sicuramente danneggiato la Juve nella prima parte di stagione, fino a quando non è arrivatoA proposito di Kolo Muani,. La trattativa con il PSG va avanti anche se per ora rimangono le distanze, soprattutto sulla formula del trasferimento. I Campioni d'Europa vogliono monetizzare senza rimandare il "problema" e per questo non aprono al prestito con diritto di riscatto ma solo ad un acquisto a titolo definitivo. Un punto d'incontro si potrebbe trovarC'è però da lavorare per limare la differenza di vedute.Considerando l'incertezza legata a Kolo Muani, Damien Comolli si guarda attorno perché è necessario avere piani B nel caso non ci fossero le condizioni per chiudere il francese. Ci sono tanti dialoghi aperti con il Manchester United oltre alla trattativa che procede ormai da settimane per Jadon Sancho: i Red Devils continuano a cercare attaccanti e tra le punte in uscita, scrive La Stampa, c’è pure quel Rasmus Hojlund che a Comolli e Tudor piace, pure parecchio.Sempre in Premier League, da monitorare la situazione diobiettivo di Napoli e Milan nelle scorse settimane.che il Liverpool ha messo sul mercato, soprattutto ora che ha chiuso per Hugo Ekitike. La richiesta si aggira attorno ai 60 milioni di euro, il contratto lungo (scadenza 2028), riferisce La Stampa, può agevolare un prestito con obbligo di riscatto condizionato, intermediari al lavoro per trovargli una nuova squadra. Il club bianconero poi è sempre attento pure all’evolversi del futuro di, centravanti sloveno del Lipsia corteggiato da mezza Europa.