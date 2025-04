TS - La Juventus pensa già al prossimo attaccante: quattro nomi per i bianconeri

Il mercato è ancora lontano, ma neanche troppo. La Juventus pensa già al futuro, perché il finale di stagione sarà inevitabilmente decisivo anche per la prossima. I bianconeri stanno infatti già ragionando sul prossimo attaccante, considerate le situazioni diTutti e tre, infatti, sembrano lontani da una permanenza a Torino anche nella prossima stagione, e dunque la Juve pensa alla migliore soluzione per partire già con le idee chiare . Una stagione con diversi cambi in corso coem quella attuale, d'altronde, è tutt'altro che comune in casa Juventus. E se da una parte il sogno resta, dall'altra i bianconeri hanno già iniziato a pensare ad alcune alternative in attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, ci sono già 4 nomi per l'attacco della futura Juve.

Modica e Delap, i nuovi nomi per l'attacco della Juventus

Krstovic e Lucca: due profili già seguiti

Come anticipato, i bianconeri dovranno comunque tenere conto dell'eventuale qualificazione in Champions League anche e soprattutto per una questione economica. Dopodiché la Juve potrà effettuare valutazioni sempre più mirate per individuare il prossimo attaccante. Secondo Tuttosport, il club bianconero starebbe visionando il profilo di, attaccante 22enne del Rosario Central, in Argentina.L'attaccante italo-argentino, dopo un lungo stop per la rottura del crociato, è pronto al rientro e la Juve lo tiene d'occhio. L'altro nome è quello di, attaccante dell'Ipswich che si sta mettendo in mostra anche con la maglia dell'Irlanda under 21. La richiesta del club inglese, però, si aggira intorno ai 35 milioni, una cifra non del tutto indifferente per la Juventus.Dall'altra parte ci sono due nomi già accostati in passato al mercato della Juve, Nikola Krstovic . Per quanto riguarda l'attaccante dell'Udinese, i bianconeri non sono i soli interessati: nelle scorse settimane anche Inter e Napoli hanno posato gli occhi su di lui, e dunque la corsa all'attaccante è tutt'altro che semplice.Per Lucca l'Udinese chiede almeno 30 milioni, una cifra non molto lontana da quella richiesta dal Lecce per Krstovic. L'attaccante giallorosso può essere il profilo adatto come vice per il colpo dell'estate: in questa stagione, e gli scout della Juve l'hanno visionato più volte nelle ultime settimane.





