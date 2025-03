Juventus-Atalanta, quando si scioglie il nodo su Yildiz

AFP or licensors

Kenan Yildiz potrebbe saltare il big match di questa sera tra Juventus a causa di un virus intestinale. L’attaccante turco non è alle prese con un infortunio, ma le sue condizioni restano incerte e saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico bianconero.Thiago Motta vorrebbe schierarlo dal primo minuto, e lo stesso Yildiz è determinato a scendere in campo, ma tutto dipenderà da come si sentirà al suo arrivo alla Continassa questa mattina. La decisione finale sarà presa solo dopo un'attenta valutazione del suo stato fisico.L'eventuale assenza del giovane talento rappresenterebbe una perdita significativa per la Juventus, impegnata in una sfida fondamentale sia per la classifica che per il morale della squadra. I tifosi attendono aggiornamenti nelle prossime ore, sperando di vedere Yildiz regolarmente in campo contro l’Atalanta.

Quando si decide su Yildiz

La decisione definitiva su Kenan Yildiz sarà presa solo nella mattinata di oggi, in base alle sue condizioni fisiche. Il giovane attaccante turco è debilitato da un virus intestinale e le sue sensazioni al risveglio saranno determinanti per capire se potrà essere a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro l'Atalanta.Una prima indicazione arriverà intorno all’ora di pranzo, quando la Juventus pubblicherà la lista dei convocati. Tuttavia, la presenza di Yildiz in questa lista non garantirebbe automaticamente un posto da titolare. Anche se dovesse partire con la squadra, il classe 2005 potrebbe comunque non essere nelle condizioni ideali per giocare dall’inizio, visto che il malessere potrebbe averne compromesso la condizione atletica.Tutto dipenderà dalle sue sensazioni nel corso della giornata, con continui monitoraggi da parte dello staff medico bianconero. Nel caso in cui non fosse al meglio, Thiago Motta potrebbe decidere di preservarlo e utilizzarlo solo a gara in corso, oppure escluderlo del tutto dalla partita. La sua eventuale assenza rappresenterebbe una perdita importante per la Juventus, impegnata in una sfida cruciale per la classifica e il morale della squadra. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.