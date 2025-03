Vlahovic rientra subito negli spogliatoi dopo Juventus-Atalanta: cos'è successo

AFP via Getty Images

Una disfatta storica per la Juventus: a Torino l'Atalanta passa 4-0 e cancella tanti sogni e ambizioni dei bianconeri, mai davvero capaci di entrare in partita. I nerazzurri dominano la partita e la Juve crolla sotto i colpi diLa squadra di Motta rimane al quarto posto ma dovrà fare attenzione alla Lazio, che può scavalcare i bianconeri e portarsi avanti. I tifosi non hanno risparmiato la Juventus, con diversi cori contro la dirigenza prima, e lasciando lol stadio dopo il quarto goal ospite.Subito dopo il fischio finale,è andato subito negli spogliatoi: il serbo è entrato al 72' ma il suo impatto è stato comunque negativo. Dal suo scivolone nasce infatti la quarta rete nerazzurra, vero e proprio colpo di grazia di questo match.