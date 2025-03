Vlahovic entra e regala il quarto goal: 'Sembrava quasi facesse un favore a Motta'

AFP or licensors

Una serata completamente da dimenticare per tutti, dal primo all'ultimo. La Juventus crolla 0-4 contro l'Atalanta, e vede spegnersi tanti sogni, così come il crollo dell'intero progetto. La gara ha visto i bianconeri soffrire molto, e già nel primo tempoha salvato due volte il risultato con due ottimi interventi.Nel secondo tempo, però, i nerazzurri hanno dilagato e calpestato la Juve: una sconfitta così in casa, quando i bianconeri persero 0-4 contro il Torino.Tra i protagonisti in negativo c'è spazio anche per Dusan Vlahovic, entrato a 20 minuti dalla fine su una situazione già complicatissima. L'ingresso del serbo, però, è stato subito caratterizzato da: lo scivolone del numero 9 fa partire l'azione della rete di Lookman.

Le parole di Giaccherini su Vlahovic dopo Juventus-Atalanta

Nel post partita, l'ex Juventusha commentato l'ingresso di Vlahovic ai microfoni di DAZN, esprimendo tutto il suo disappunto.'È entrato in campo con un atteggiamento… quasi che facesse un favore'.