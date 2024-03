STATISTICHE GENERALI

Dopo una serie di otto incontri consecutivi senza sconfitte in campionato (6V, 2N), l’Atalanta ha perso i due più recenti (contro Inter e Bologna): l’ultima volta che la Dea ha perso tre gare di fila in Serie A è stata nel novembre 2022.

L’Atalanta ha già perso sei trasferte in questo campionato e non fa peggio dalla stagione 2015/16 (10 in quel caso, sotto la guida di Edoardo Reja, prima dell’arrivo di Gian Piero Gasperini nel 2016/17).

L’Atalanta è la formazione che in percentuale ha subito più reti su calcio da fermo: il 43% del totale, cioè 13 su 30.

In questo campionato nessuna squadra ha realizzato più gol da fuori area rispetto all’Atalanta (otto, come il Genoa); in particolare tre delle ultime nove reti dei bergamaschi sono arrivate dalla distanza.

In questo campionato solo il Napoli (52) ha effettuato più conclusioni in seguito a un recupero offensivo rispetto all’Atalanta (44).

I SINGOLI

Ademola Lookman ha segnato la sua unica marcatura multipla esterna in Serie A proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium il 22 gennaio 2023 (doppietta); in generale, l’attaccante dell’Atalanta ha preso parte a tre reti contro i bianconeri nella competizione e solo contro la Salernitana ha fatto meglio (quattro).

Teun Koopmeiners ha creato 47 occasioni in questo campionato, meno solo di Antonio Candreva (54) tra i centrocampisti - sempre tra i pari ruolo il calciatore olandese (30) è secondo solo ad Antonio Candreva (37) per occasioni create su azione.

Sei delle otto reti di Teun Koopmeiners in questo campionato sono arrivate in trasferta, tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio solo Jude Bellingham (nove), con anche Phil Foden a quota sei.

Gianluca Scamacca ha segnato sei gol in nove partite da titolare in questo campionato, senza realizzare nemmeno una rete da subentrato.

Charles De Ketelaere non ha preso parte a nessuna marcatura nelle ultime quattro presenze in Serie A, dopo avere segnato quattro gol e servito due assist nelle quattro precedenti; il centrocampista della Dea non registra un digiuno più lungo dalla striscia di otto gare consecutive tra settembre e dicembre scorsi.

Marten de Roon ha servito cinque assist in questo campionato e non è mai riuscito a fare meglio in una singola stagione di Serie A (cinque anche nel 2019/20). La Juventus è la squadra contro cui ha pareggiato più partite in Serie A (sette).

Davide Zappacosta è il difensore che nel 2024 ha tirato più volte (sette) nello specchio della porta in Serie A. Contro la Juventus ha perso sette partite, solo contro il Napoli conta più sconfitte nella masima serie (nove).

Tra i difensori con almeno 25 presenze nei maggiori cinque campionati europei Giorgio Scalvini (11/12/2003) è il più giovane.

Aleksey Miranchuk è il giocatore che ha creato più occasioni nel 2024 in Serie A: 22, almeno sette più di qualsiasi altro compagno di

squadra nel periodo. Il trequartista è vicino ad eguagliare Igor Simutenkov (13) in 3a posizione tra i migliori marcatori russi in Serie A.

DaDomenica alle ore 18 sarà Juventus-Atalanta all’Allianz Stadium. I ragazzi di Max Allegri sono chiamati ad un test complicato; la squadra di Gasperini è in lotta in campionato per le posizioni europee e il match assume i contorni della grande sfida.Andiamo ad elencare le curiosità relative ai nostri avversari, cercando di leggeri i numeri che contraddistinguono i bergamaschi.