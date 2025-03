Juventus-Atalanta, allievo e maestro: le 4 citazioni nella tesi e cosa pensa Thiago Motta di Gasperini

L’influenza di Gian Pieronel calcio italiano non si misura solo attraverso i risultati straordinari ottenuti con l’Atalanta. Non è soltanto nella continua scalata della Dea verso l’Europa, con stagioni sempre sorprendenti e prestazioni al di sopra delle aspettative. Il vero lascito di Gasperini sta anche, e forse soprattutto, nell’impronta culturale che ha lasciato nel mondo del calcio, nel modo in cui ha trasmesso conoscenze, idee e passione per il gioco.Questo si riflette chiaramente nel numero crescente di ex giocatori che, dopo essere stati allenati da lui, hanno deciso di intraprendere la carriera da allenatore, portandosi dietro i suoi insegnamenti e la sua filosofia. Gasperini è stato un maestro per molti, influenzando la nuova generazione di tecnici italiani con il suo approccio offensivo, il pressing alto e l’intensità tattica.

La tesi di Thiago Motta e i riferimenti a Gasperini

Tra i tanti nomi che hanno tratto ispirazione da lui c’è anche Thiago Motta . Forse non è l’allievo più fedele al suo maestro, avendo sviluppato una visione più fluida e moderna del gioco, ma l’esperienza con Gasperini alha lasciato un segno nel suo percorso, come dimostra la sua tesi.Nel 2020supera il corso di allenatore a Coverciano con una tesi che si intitola: “Il valore del pallone. Lo strumento del mestiere nel cuore del gioco”. In questo lavoro,La prima, a introduzione di un discorso più ampio, vede Gasp confrontato con Mourinho:“La diversità culturale della Serie A, per la molteplicità dell'approccio o per contrasto delle nozioni a me care, ha permesso di alimentare ancor più la mia riflessione sulla centralità del pallone nell'espressione sia del gioco personale che collettivo, completando convinzioni e principi, anche nell'applicazione di fondamenti calcistici opposti. (…) In questo senso,può riassumersi in un confronto di esperienze: nell'intervallo durante il derby di Milano del 29 agosto 2009; nella gestione della manovra d'attacco del club rossoblù”.Al centro del discorso c’è la ricerca della manovra verticale e il modo per ottenerla con Gasperini che viene contrapposto a Mourinho nella ricerca di questa:“Al Genoa, Gasperini richiedeva una gestione più elaborata della verticalizzazione. Non solo tramite passaggi diretti tra le linee, ma privilegiando una struttura organizzata di passaggi. Spesso, mi capitava nel mio ruolo di regista, di servire il numero 9, Milito, in modo diretto, per verticalizzazione diretta. Per Gasperini serviva invece verticalizzare sfruttando l'intermediazione dei giocatori sulla trequarti. In tal sistema, la manovra non solo si sviluppava in modo verticale, ma permetteva anche a me di parteciparvi in modo proattivo, potendomi presentare nel settore dell'area avversaria e quindi moltiplicare le risorse per andare in gol.Con un gioco di passaggi verticali diretti all'attaccante - mi fece invece notare un giorno Gasperini - , potevo magari mettere in condizione di tiro Milito, ma mi escludevo automaticamente dall'azione e di conseguenza riducevo le alternative creative di squadra per arrivare al gol”.