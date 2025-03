Juventus-Atalanta, l'omaggio della Curva Sud a Bruno Pizzul: 'La voce della speranza in quella tragica notte'

Getty Images

La Curva Sud della Juventus. Lo storico telecronista si è spento pochi giorni fa a 86 anni, ed è stato salutato da tantissimi club italiani, tra cui naturalmente la Juventus. All'inizio della partita contro l'Atalanta, la Curva Sud ha esibito uno striscione in ricordo del telecronista, scrivendo queste parole: 'La voce della speranza in quella tragica notte. Ciao Bruno'.Un omaggio a una figura senza eguali nel mondo dello sport, che ha accompagnato i tifosi per tanti anni, anche nella tragica notte dell'Heysel.