Al mattino l’allenamento tra le mura della Continassa, al pomeriggio la conferenza stampa di Massimiliano: si è districata così la giornata di vigilia dellache prepara il match di domani contro l’. Partita molto importante: per tornare alla vittoria e scacciare la crisi, per consolidare un posto che varrebbe la prossima Champions League.La Juventus, però, non arriva nel migliore dei modi alla partita contro l’. All’improvviso è suonata la campanella dell’emergenza e l’infermeria si è riempita dei centrocampisti bianconeri. L’allenamento di questa mattina e la rifinitura di domani serviranno proprio a capire chi potrà essere a disposizione del tecnico livornese.In particolare, sulla condizione di Westonfiltra ottimismo come ha raccontato Allegri in conferenza stampa : Recuperato, è a disposizione. Ha fatto tutto con la squadra. Gli altri siamo tutti a disposizione. Alcaraz è fuori, ha avuto questo contrattempo. Vlahovic è squalificato. Rabiot prossima settimana a disposizione. Abbiamo giocatori giusti per affrontare la partita, la Juventus non batte l'Atalanta in casa da 5 anni. Titolare? Se sta bene,sicuramente sì".Se sta bene, Weston McKennie partirà titolare, come rivelato da Allegri . Il centrocampo bianconero, quindi, potrebbe configurarsi così: Locatelli nel ruolo di play, Miretti mezzala sinistra e proprio McKennie a destra. Nessuno spostamento dunque per Cambiaso che potrebbe partire titolare a destra con Kostic a correre sul binario opposto. Dietro, parte favorito il trio Gatti, Bremer, Danilo. Davanti, invece, dietro Milik parte favorito Chiesa su Yildiz.