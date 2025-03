Juventus-Atalanta, Rouhi a rischio

Getty Images

In vista della sfida tra, resta in dubbio la presenza del giovane terzino svedese Jonás, classe 2004. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore è stato colpito da un attacco influenzale, motivo per cui le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni.Rouhi, che fa parte delle nuove leve bianconere, si è messo in mostra con la Next Gen e ha attirato l’attenzione dello staff tecnico di Thiago Motta. Il giovane esterno, infatti, rappresenta un’alternativa interessante sulle fasce, soprattutto in un momento in cui la Juventus deve gestire le energie dei propri giocatori tra campionato e Coppa Italia.

La sua eventuale assenza non stravolgerebbe le scelte dell’allenatore, ma ridurrebbe comunque le opzioni disponibili, soprattutto in termini di rotazioni. La Juventus, infatti, sta affrontando un periodo della stagione particolarmente intenso, e ogni risorsa può risultare preziosa.L’influenza di Rouhi non sembra grave, ma lo staff medico continuerà a valutare la sua situazione giorno per giorno per capire se potrà essere a disposizione per il match contro l’Atalanta. La sua presenza resta quindi in bilico, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.