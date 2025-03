2025 Getty Images

Domani, sabato 8 marzo, alle 13:45,terrà la conferenza stampa pre-partita in vista di, incontro valido per la Serie A. Il tecnico dellasi prepara a rispondere alle domande dei giornalisti riguardo la sfida contro i bergamaschi, una partita cruciale per la sua squadra che punta a migliorare la sua posizione in classifica.In questa occasione, Motta avrà l'opportunità di fare il punto sulla condizione fisica dei suoi giocatori, analizzare la preparazione per il match e commentare le ultime prestazioni della squadra. Sarà anche il momento per anticipare le sue scelte tattiche e parlare delle insidie che l'Atalanta, una delle squadre più solide del campionato, potrebbe rappresentare per la Juventus.