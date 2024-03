Dove e quando vedere Juventus-Atalanta



Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Lasi preparano per una sfida che vale, in un incontro fondamentale per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/24.I padroni di casa, la, occupano attualmente la seconda posizione in classifica con 57 punti, ma arrivano a questa partita dopo una sconfitta per 2-1 contro il Napoli e un rendimento deludente con soli 5 punti conquistati nelle ultime 6 partite. La squadra di Massimiliano Allegri si trova ora a -15 dalla capolista Inter.Dall'altra parte, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha mostrato segni di flessione recentemente, con solo un punto ottenuto nelle ultime tre partite di campionato, sebbene abbia dimostrato buone performance in altre competizioni. Attualmente sesta in classifica, la Dea è distante solo cinque punti dalla zona Champions League.La partita Juventus-Atalanta si disputerà domenica 10 marzo 2024, alle ore 18:00, presso l'Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.Per quanto riguarda le formazioni probabili, la Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Vlahovic, con Milik e Chiesa in attacco. A centrocampo, si attende il recupero di McKennie, mentre in difesa rientra Danilo.