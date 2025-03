Juventus-Atalanta, i bianconeri non vincono all'Allianz Stadium dal primo ciclo di Allegri: l'incredibile dato

Getty Images

Lasi prepara a quella che è una delle partite più importanti della stagione; domenicache precede i bianconeri di tre punti in classifica. Serve una vittoria ai bianconeri per raggiungere la dea e superarla per il vantaggio negli scontri diretti. All'andata finì 1-1 dopo una delle migliori prestazioni stagionali della squadra di. Una sfida ovviamente complicata ma che lo è ancora di più pensando a cosa è successo negli ultimi anni.Juventus e Atalanta si sono spesso affrontate anche fuori dal campionato in questi anni: da ricordare infattiSe da quel punto di vista la Juve è riuscita ad avere la meglio, in Serie A è regnato l'equilibrio tra le due squadre con tantissimi pareggi. Se da una parte i bianconeri sono imbattuti da ben sette gare con l'Atalanta (ultima sconfitta nella stagione 2021/2022), dall'altra l

La Juventus non batte l'Atalanta in casa da sette anni

Juventus-Atalanta 2-2 (stagione 2023/2024)

Juventus-Atalanta 3-3 (stagione 2022/2023)

Juventus-Atalanta 0-1 (stagione 2021/2022)

Juventus-Atalanta 1-1 (stagione 2020/2021)

Juventus-Atalanta 2-2 (stagione 2019/2020)

Juventus-Atalanta 1-1 (stagione 2018/2019)

Un'astinenza che addirittura dura dal primo ciclo di AllegrDella formazione che scese in campo in quella gara non è rimasto nessuno, a dimostrazione di quanto tempo sia passato. Ecco gli ultimi risultati casalinghi della Juventus contro l'Atalanta (cinque pareggi ed una sconfitta).