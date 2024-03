Mario Pasalic ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Atalanta: "Eravamo in vantaggio quindi un po' di rammarico però poi ci sta, certo siamo venuti qua per vincere ma anche non perdere in casa della Juve è un buon risultato"."Si è uno schema che proviamo, che cerchiamo di fare ma non è sempre facile perchè ci sono gli avversari che si muovono ma oggi è riuscito.""Cresciuto molto, già quando è arrivato si vedevano le qualità, sta facendo gol, le cose importanti, contenti di averlo".