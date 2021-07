Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,dovrebbe essere in programma un incontro tra la dirigenza dellae quellaper parlare del futuro di due calciatori bianconeri che piacciono molto alla Dea,- La trattativa per il terzino classe '99 dovrebbe essere già in fase avanzata, con la possibile chiusura che potrebbe arrivare nelle prossime ore sulla base di un. Gasperini ha individuato nel terzino lanciato da Pirlo nella scorsa stagione il sostituto ideale di Robin Gosens, e la Juve sarebbe disposta a cedere il calciatore che parte dietro a Alex Sandro nelle gerarchie di Max Allegri.- La trattativa per il centrale turco è invece più complicata. Demiral piace molto a, che avrebbe fatto sapere alla dirigenza di voler puntare sull'ex difensore del Sassuolo in caso di cessione di. Il Tottenham è molto interessato al centrale argentino neo Campione d'America e sarebbe pronto a investire circa 50 milioni per il suo cartellino. A quel punto l'Atalanta potrebbe investire parte del ricavato proprio sul centrale della Juventus.