Juventus-Atalanta, non si salva neanche Cambiaso: 'Pasticcione e poco lucido'

Juventus-Atalanta, i voti a Cambiaso

Anchesi è aggiunto al lungo elenco di giocatori dellache sono letteralmente crollati sotto i colpi dell', finendo per rimediare giudizi impietosi da parte di chi - giornalisti in primis - ha assistito alla partita all'Allianz Stadium. L'esterno azzurro sembrava finalmente in crescita dopo i problemi fisici che, uniti alle voci di mercato, lo hanno notevolmente limitato negli ultimi mesi, ma ieri sera non è riuscito a fare nulla per provare a distinguersi in positivo tra i suoi mentre la barca bianconera affondava

Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- Cuadrado ha più anni ma anche più gamba e l’azzurro è costretto al fallo per fermarlo. Aiuta poco sia in attacco sia in difesa.- L’azione in cui si incaponisce fino a trascinare il pallone oltre la linea di fondo è la cartolina della sua serata: volenteroso, volendo pure in ripresa di condizione, ma pasticcione e decisamente poco lucido al momento dell’ultima giocata.- Serata di sofferenza contro Cuadrado che lo punta in continuazione. Senza efficacia in costruzione.