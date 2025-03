Juventus-Atalanta, Nico Gonzalez delude ancora: 'Non esce dal tunnel'

Juventus-Atalanta, i voti a Nico Gonzalez

Un po' come per Teun Koopmeiners, parlando di lui sembra sempre di ripetersi. Eppure, innegabilmente,non sta proprio riuscendo a cambiare l'inerzia della sua stagione alla, con il risultato che anche domenica sera contro l'Atalanta, nel contesto di una debacle generale, ha messo in campo una prestazione insufficiente, da bocciatura pesante.Ecco come l'attaccante argentino è stato giudicato dai giornali.- Non entra mai in partita: non salta più l’uomo, non calcia in porta, non crossa. Mai un guizzo: impalpabile e sostituito.

- L’unica pedina forse davvero avulsa dalle trame di gioco dei bianconeri, e con tanto di recidiva: nelle ultime settimane sta faticando a trovare un posto “comodo” in campo.Largo a sinistra, non riesce a uscire dal tunnel dell’ultimo periodo. La volontà non manca, tutto il resto sì. Esce di nuovo tra i fischi.