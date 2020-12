Nella sfida valida per la 12^ giornata di Serie A, Juventus e Atalanta hanno impattato all'Allianz Stadium: 1-1, con vantaggio bianconero splendido firmato Chiesa a cui ha risposto un altrettanto magnifico Freuler nella ripresa. Contro un avversario ostico, i bianconeri non sono riusciti a dare continuità alle vittorie contro Torino e Genoa (passando per Barcellona). A dirigere l'incontro è stato un fischietto toscano: Daniele Doveri, coadiuvato dai guardalinee Preti e Liberti e dal quarto ufficiale Mariani. Al Var c'era uno "specialista" come Irrati, coadiuvato dall'Avar Bindoni. È stata una gara davvero intensa dove si sono concentrati diversi episodi: sacrosanto il rigore concesso alla Juve nel secondo tempo (poi fallito da Ronaldo) ma ha lasciato perplessa la gestione dei cartellini, con gli atalantini Cristian Romero e Marten De Roon che hanno beneficiato di una certa indulgenza.

Qua le principali situazioni arbitrali di Juve-Atalanta 1-1



90' - De Roon commette fallo sul neoentrato Dybala sulla trequarti offensiva della Juve: non sarebbe di per sé da seconda ammonizione, ma considerando il colore "arancione" del cartellino sul fallaccio su Cuadrado...

80' - AMMONIZIONE JUVE: McKennie cintura De Roon per non farlo ripartire dopo una palla persa da Alex Sandro: giallo inevitabile

63' - Succede di tutto in campo e i nervi saltano: proteste di Gasperini dopo un'azione della Juve, l'allenatore dell'Atalanta viene ammonito!

60' - RIGORE NETTO PER LA JUVE: Hateboer aggancia Chiesa in area. Ma poi Morata protesta e viene ammonito

58' - Romero, già ammonito, esce alto su Morata e lo stende: l'indulgente Doveri non estrae il secondo giallo

52' - AMMONIZIONE ATALANTA: entrataccia in scivolata di De Roon su Cuadrado lanciato sulla trequarti, altro giallo sacrosanto ma il colombiano reclamava qualcosa di più (anche perché è arrivato quasi sul punto di chiedere il cambio)

49' - Chiesa mette dentro un pallone sugli sviluppi di un'azione dove il portiere atalantino Gollini è rimasto a terra, colpito da una pallonata di Morata: l'arbitro ha fermato tutto poco prima che il giocatore della Juve ex viola insaccasse, "non sarebbe stato sportivo"

46' - AMMONIZIONE JUVE: pronti via col secondo tempo e Adrien Rabiot impedisce fallosamente a Malinovskyi di girarsi, Doveri estrae il giallo

39' - AMMONIZIONE ATALANTA, Romero è il primo ammonito del match, ennesima entrata dura del centrale ex Juve



21' - Entrata a gamba tesa di Romero su Arthur che poi sbatte violentemente contro Gosens. In seguito alla scontro il brasiliano rimane per diverso tempo a terra e deve chiedere la sostituzione; l'arbitro non estrae cartellini 18' - Contatto spalla contro spalla tra Cuadrado e Zapata al limite dell'area bianconera, l'attaccante cade a terra ma l'arbitro fa giustamente continuare



8' - Entrata dura da dietro di Romero su Morata, Doveri grazia il difensore atalantino che se la cava con un richiamo