Locatelli a DAZN dopo Juventus-Atalanta: 'I tifosi hanno il diritto di fischiare. Dipende tutto da noi'

Juventus-Atalanta, le parole di Locatelli a DAZN

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la disfatta contro l'Atalanta. Dagli errori al rapporto con i tifosi, il centrocampista ha affrontato diversi temiDi seguito le dichiarazioni complete."Il primo goal ci ha tagliato le gambe, non siamo atati capaci di reagire, anzi abbiamo fatto peggio. Quando ti apri con una squadra come l’Atalanta succede questo"."Penso che chiaramente il tifoso abbia tutto il diritto di fischiare quando vede una partita del genere. Noi siamo una squadra molto giovane e questo non aiuta, ma il cambio di atmosfera dipende solo da noi e dobbiamo farlo vedere in campo. Dobbiamo cambiare l’inerzia di questa cosa, dipende da noi e dal nostro atteggiamento".

"Sono d’accordo, i goal vanno sempre analizzati: vanno dati dei meriti anche a loro, hanno vinto tutti i duelli e quando li perdi è difficile portare a casa la partita. Loro giocano molto sulle ripartenze e sono bravissimi, facciamo i complimenti a loro. Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro, so che lo dico sempre e sembrano frasi fatte, ma è così".