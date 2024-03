Juventus-Atalanta, la cronaca LIVE della partita: la diretta

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Miretti

Iling

Chiesa

Milik

Atalanta (3-4-2-1)

Carnesecchi;

Scalvini,

Hien,

Djimsiti;

Zappacosta,

Ederson,

Pasalic,

Ruggeri;

Koopmeiners,

De Ketelaere;

Scamacca.

Juventus-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

Lae l'scendono in campo per un importante scontro che potrebbe determinare il destino europeo delle due squadre, per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/24. La squadra di casa, la Juventus , attualmente occupa la seconda posizione in classifica con 57 punti, ma arriva a questo match dopo una sconfitta per 2-1 contro il Napoli e un rendimento deludente con solo 5 punti conquistati nelle ultime 6 partite, per la compagine guidata da Allegri . Dall'altra parte, ldi Gian Piero Gasperini ha mostrato segni di calo recentemente, con solamente un punto ottenuto nelle ultime tre partite di campionato, nonostante abbia dimostrato buone performance in altre competizioni. Al momento sesta in classifica, la Dea si trova a soli cinque punti dalla zona Champions League.Juventus-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.