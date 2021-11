in una giornata già piuttosto calda per via del caso plusvalenze. La squadra bianconera ha bisogno di tre punti per rialzare la testa, per avvicinarsi alle prime della classe e, soprattutto, mettersi alle spalle un po' di pensieri negativi. Di fronte, però, non avrà un avversario qualsiasi, ma la temibilei. Gara fondamentale contro un avversario tosto, Allegri lo sa e i suoi devono riprendersi da un 4-0... perciò serve solo vincere.DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, con il calcio d'inizio in programma alle 18.00. Su IlBianconero.com, diretta testuale, commenti, pagelle e un ampio post partita sul nostro canale Youtube.​​JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Chiesa.ATALANTA – Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata.