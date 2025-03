Juventus-Atalanta, le pagelle di Thiago Motta: 'Un'umiliazione', 'Gasp gli dà una lezione di calcio'

2025 Getty Images



Juventus-Atalanta, le pagelle di Thiago Motta

Come dopo ogni delusione bisogna trovare un colpevole. Questa volta però la caccia non sembra essere così difficile. Dopo Juventus-Atalanta 0-4 nel mirino delle critiche ci finisce il tecnico bianconero Thiago Motta. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italianiUna sconfitta? No, un’umiliazione.Lezione di calcio dal maestro Gasp: mediana travolta, esterni bloccati e primo tiro in porta al 85'. Squadra confusa e immatura.Notte fonda. Juve dominata e in balia dell’Atalanta e incapace di creare alcunché. Ora il quarto posto torna in bilico. Fischi e contestazione per una sconfitta storica