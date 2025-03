Juventus-Atalanta, le pagelle di Kenan Yildiz: 'Attenuante del virus', 'Perchè farlo giocare?'

AFP via Getty Images



Juventus-Atalanta, la pagella di Yildiz

La Juventus esce dallo Stadium con le ossa decisamente rotte dopo il sonoro 4-0 rimediato per mano dell'Atalanta ieri sera. Chi finisce nel mirino però è il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:Ha l’attenuante del virus che l’ha azzannato proprio alla vigilia del match, ma il suo apporto è controproducente: impalpabile nella metà campo offensiva, nel solo primo tempo arma prima la conclusione dal limite di De Roon e poi il contropiede di Lookman con un errore in uscita dal basso e con un pallone perso in modo ingenuo

Non è al meglio e può essere una parziale scusante ma sbaglia troppe cose che per lui dovrebbero essere il pane quotidiano. Conseguenza: sostituito all’intervallo.Resiste un tempo debilitato da un virus. Conseguenze? Manda in porta la Dea due volte con passaggi sbagliati. Perchè farlo giocare?