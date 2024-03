Juventus-Atalanta, le pagelle dei giornali

IN GALLERY LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Il pareggio della Juventus contro l'Atalanta per 2-2 dimostra tutto il momento dei bianconeri, capaci di prendere gol troppo facilmente, di reagire e poi di nuovo di farsi raggiungere. Per la squadra di Massimiliano Allegri è arrivato il sesto punto nelle ultime sette gare; rendimento crollato e terzo posto perso.Nella Juventus che ha affrontato l'Atalanta all'Allianz Stadium spiccano il solito Andrea Cambiaso, autore di un gol, e Weston Mckennie, che ha fornito due assist. Delude la difesa, che ancora una volta subisce due gol (per la quarta partita consecutiva).