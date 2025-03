Juventus-Atalanta, la pagella di Locatelli: 'Imbarca acqua', 'De Roon gli toglie aria e idee'

Juventus-Atalanta, la pagella di Locatelli

La partita del capitano della Juventus Manuel Locatelli contro l'Atalanta ieri sera all'Allianz Stadium ha fatto un po' discutere. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:GAZZETTA DELLO SPORT 4- De Roon gli toglie aria e idee. Sbaglia tantissimo in difesa e nei passaggi. Non fa filtro e non crea e sul 3-0 si arrende anche lui.TUTTOSPORT 4- Patisce un avversario a uomo su di lui come poche altre volte in stagione: De Roon gli morde le caviglie e lui perde le coordinate per rispettare il ruolo di equilibratore in mezzo al campo. Resta sul vascello, come compete a un capitano, ma concorre a imbarcare acqua da tutte le parti.

CORRIERE DELLO SPORT 5- Stavolta non è proprio serata, l’argine crolla presto. Poco lucido nelle scelte, bruciato da Kolasinac sul tris.