Giornata di vigilia ricca di curiosità e aspettative: la Juventus si ritrova per un nuovo allenamento mattutino, affinando gli ultimi dettagli in vista dell'importante impegno in arrivo contro l'Atalanta. Successivamente, come da tradizione, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha preso parola per presentare la sfida.