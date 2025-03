Gatti recuperato per Juventus-Atalanta: ancora fuori Conceicao e Douglas Luiz

AFP or licensors

Juventus, gli assenti per il match contro l'Atalanta

La Juventus prepara una gara complicata ma importantissima: allo Stadium arriva, e in palio c'è. I bianconeri sono infatti a -6 dalla vetta, e dunque non si può escludere che le ambizioni della squadra vadano oltre.Thiago Motta, parlando del match di domani in conferenza stampa , ha presentato diversi temi della gara: dall'avversario alla situazione in classifica, passando anche per gli indisponibili."Abbiamo fatto un'ottima settimana, ho visto i ragazzi in allenamenti molto bene. Quelli che ci saranno domani sono pronti ad affrontare una grande squadra come l'Atalanta a fare una grande partita. Rouhi, Cabal, Milik, Conceicao e Nico Savona. Gli altri ci sono e sono disponibili anche a gara in corso".