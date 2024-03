17.23 - Entra in campo tutta la Juve per il riscaldamento .

17.18 - I portieri della Juventus entrano per il riscaldamento

16.43 - I giocatori della Juventus sono entrati dentro lo stadio passando a salutare i tifosi

16.35 - Dopo i nerazzurri, anche la Juventus è arrivata allo stadio.

16.30 - L'Atalanta è arrivata all'Allianz Stadium.

Tutto quasi pronto per la sfida traall'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 18). Appuntamento molto importante per entrambe le squadre; i bianconeri hanno l'obiettivo di tenere distante le rivali in ottica qualificazione alla Champions League mentre dall'altra parte, l'Atalanta si trova sesta in classifica, un punto dietro la Roma e cinque rispetto al Bologna, che occupa la quarta posizione. Grande attesa per l'inizio del match. SEGUI LA DIRETTA DI AVVICINAMENTO A JUVE-ATALANTA DIRETTAMENTE DALL'ALLIANZ STADIUM Intanto, la Juve "scalda" l'ambiente sui social con il video da dentro l'Allianz Stadium.