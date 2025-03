Juventus-Atalanta, i giornali impietosi con Kelly: 'Non riemerge più'

Juventus-Atalanta, i voti a Kelly

Anche, che sembrava in crescita nelle ultime uscite dopo le prime difficoltà di ambientamento alla è completamente crollato nella serata di ieri al cospetto dell'Atalanta, in una partita tristemente destinata a rimanere nella storia della Vecchia Signora. La gara del difensore inglese è durata sostanzialmente fino al secondo goal degli ospiti, frutto di una ripartenza innescata proprio da un suo errore.Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua prestazione.- Patisce Retegui soprattutto nei duelli in velocità. Perde il pallone che innesca la ripartenza sul 2-0 e non riemerge più.

- Nella lotta uomo contro uomo, con qualche brivido, tiene anche botta. L’incomprensibile appoggio con cui spiana la strada al raddoppio dell’Atalanta, però, è davvero maldestro e pesa come un macigno. Anche nella sua testa, da lì in poi.- Ha il torto grave di perdere il pallone del raddoppio atalantino.