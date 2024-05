Ecco i convocati di Allegri per la finale di Coppa Italia

Szczesny

Pinsoglio

Perin

Bremer

Gatti

Danilo

Alex Sandro

Rugani

Cambiaso

Djalò

Kostic

McKennie

Miretti

Weah

Rabiot

Alcaraz

Nicolussi

Chiesa

Vlahovic

Milik

Iling

Kean

Tutto bene quel che finisce bene, soprattutto per quanto riguarda Kenan. Dopo il problema alla spalla, l'attaccante turco ha recuperato e sarà della partita, così come Danilo - che ha recuperato da un problema muscolare - e Alex Sandro, pronto a dare una mano ai compagni in caso di necessità.Allegri ha dunque tutti a disposizione, eccezion fatta per Manuel. Il centrocampista è infatti squalificato e salterà la partita dell'Olimpico di Roma.