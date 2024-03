Dal sito ufficiale dell', il report dell'allenamento di oggi della Dea in preparazione alla partita contro la"Archiviato il pareggio di Lisbona, non c’è sosta per i nerazzurri che sono tornati subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita con la Juventus, in programma domenica a Torino e valida per la 28ª giornata della Serie A TIM 2023-2024.Domani, venerdì 8 marzo, la squadra si allenerà di pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".