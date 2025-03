Juventus-Atalanta, Gasperini a DAZN: 'Arrivare qui a +3 è una bella ambizione. Thiago sta rilanciando la Juve'

Getty Images

Juventus-Atalanta, le parole di Gasperini a DAZN

Nel pre partita di Juventus-Atalanta, l'allenatore nerazzurroè intervenuto ai microfoni di DAZN presentando il match. L'ex Genoa ha parlato di Thiago Motta e dell'obiettivo scudetto, ma anche della scelta di lanciaredal primo minuto.Con Thiago abbiamo passato un anno bellissimo a Genova, piace a tutti e due ricordare la difficolta con cui era arrivato, era fermo da qualche tempo. Ha trovato gli stimoli, la tranquillità di tornare ed essere un giocatore straordinario come è stato anche negli anni seguenti. Credo sia stato un grande successo per tutti, come allenatore in pochi anni ha bruciato le tappe e adesso è qui con la sua Juventus e la sta rilanciando

Ha caratteristiche di velocità e rapidità come Bellanova, è una soluzione anche per avere in panchina alcuni giocatori che possono diventare anche molto importanti durante la gara.Ci sono 11 partite e per noi arrivare a Torino alla 29esima a +3 della Juve non è molto usuale anche se passa inosservato. Abbiamo perso qualche punto ultimamente e ciò da vedere le cose in modo diverso, ma nella globalità del campionato penso che la nostra sia una grande ambizione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui