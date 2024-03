Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Juventus-Atalanta ai microfoni di DAZN: "Venire a giocare qui è sempre molto difficile perché è forte, oggi la Juve aveva mille motivazioni per vincere e per chiudere il discorso della qualificazione alla Champion, noi siamo stati bravi, abbiamo giocato con personalità. Poi c'è stata una grande accelerazione della Juve e siamo venuti fuori.""Ci siamo andati vicini in un'altra partita di campionato, sono stati bravi, l'abbiamo provato questa mattina. Hanno scelto la soluzione giusta"."L'Inter sta meritando tutto, è indubbio sia superiore ma Milan e Juve sono molti forti, la classifica è veritiera, anche per il Bologna. Noi non siamo stati fortunati in quelle due partite. Questa sera credo che il risultato tutto sommato sia giusto""Il merito è sempre del giocatore, noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori. Sono molto felice per questa prestazione, ogni anno fa un campionato migliore, è in grandissima evoluzione, può giocare da centrocampista basso o avanzato. All'inizio faceva anche partite da difensore centrale. Ha grandi potenzialità come realizzatore, sta evolvendo."