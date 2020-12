La Juventus ospita l'Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A, Andrea Pirlo affronta Gasperini cambiando un giocatore per reparto rispetto alla partita vinta col Genoa: Danilo per Alex Sandro, Arthur per Rabiot, Morata per Dybala.

Ecco le formazioni ufficiali del match (calcio d'inizio ore 18.30)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Alex Sandro, Dragusin, Frabotta, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp: Rossi, Sportiello, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Lammers, Muriel, Gomez, Diallo. All. Gasperini