Il primo tempo di Juventus-Atalanta è terminato. Alla mezz'ora i bergamaschi sono passati in vantaggio con Retegui, e sono andati molto vicini al raddoppio sul finale di partita: Di Gregorio ha tenuto a galla i bianconeri con due interventi provvidenziali.Il pubblico dell'Allianz Stadium, tuttavia, non ha esitato a manifestare il proprio disappunto: la Curva Sud dopo il goal ha intonato il coro 'Dirigenza, ci senti? Ci avete rotto il c***o! Rispettate i nostri colori'.A fine primo tempo, invece,, segnale della frustrazione dei tifosi.