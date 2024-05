Finale Coppa Italia, Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli? La situazione

Juventus-Atalanta, l’incognita Nicolussi Caviglia

Dopo più di mille giorni passati senza aggiornare la bacheca del JMuseum – almeno per quanto riguarda la squadra maschile -, la Juventus torna a giocarsi un trofeo. Mercoledì 15 maggio, all'Olimpico di Roma, i bianconeri scendono in campo per affrontare lSedovrà studiare un modo per sostituire Gianluca, non va di certo meglio a Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di un imprescindibile del suo undici titolare. Per l'occasione, infatti, mancherà Manuel Locatelli per squalifica. Al suo posto – lo dice lo storico -, potrebbe scendere in campo HansDa una parte un imprescindibile, dall'altra un calciatore che è marginale nei piani di Massimiliano Allegri. Lo dicono i numeri: Nicolussi Caviglia è il ventiduesimo giocatore in rosa per minutaggio ('). Davanti a sé ha addirittura Nicolò, squalificato per gran parte della stagione. Dietro si lascia Charly, per 42 minuti, ma arrivato solo a gennaio.Lo storico, però, lo indica come prima scelta al posto di Manuel Locatelli. Nelle poche occasioni in cui il centrocampista ha dovuto disertare – per squalifica o per infortunio -, al suo posto è sceso in campo proprio Nicolussi. Tra fine novembre e inizio dicembre – contro-, Nicolussi ha giocato titolare, mentre Locatelli era alle prese con una frattura ad una costola.Lo storico e le idee di Massimiliano Allegri sulle accoppiate nei diversi ruoli danno quindi Nicolussi favorito. Ma c'è un'incognita.Può essere pronto per giocare una finale? Le valutazioni finali spetteranno ad Allegri che ha la possibilità di parlarci e osservarlo da vicino durante la settimana. E chissà che, per scaldare i motori in vista della finale, Nicolussi non possa tornare in campo già nel prossimo impegno di campionato contro la Salernitana.