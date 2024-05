Atalanta-Juventus, palmarès a confronto

Atalanta-Juventus, monte ingaggi a confronto

Se fossero solamente i numeri a dettare legge,, e in modo schiacciante, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport. Sulla carta, la sfida dell’Olimpico di questa sera mette a confronto due club con caratteristiche molto diverse. Guardando alle statistiche, mettendo insieme le vittorie dei due club, ci sono in totale 176 trofei, ma solo 30 di questi sono stati conquistati dall’Atalanta. Gli altri appartengono tutti alla Juventus . Adrien, il primatista della Signora con 25 titoli personali tra Juventus, Paris Saint-Germain e Francia, ne ha vinti quasi quanti ne ha conquistati tutta la Dea.: l’Atalanta è una squadra costruita con un basso costo, facendo affidamento su ingaggi sostenibili e sviluppando talenti in casa, che poi vengono valorizzati e venduti a prezzi elevati. D’altra parte, la Juventus, pur avendo recentemente cambiato rotta, porta ancora con sé alcuni errori del passato: ha speso cifre ingenti per portare a Torino giocatori a parametro zero. Con Cristiano Giuntoli, però, si è visto un cambiamento di rotta: i tagli sono già stati avviati e si punterà sempre più a ridurre gli stipendi.Tra gli juventini che vantano un numero di vittorie a due cifre ci sono Danilo (19, stasera alla ricerca del suo primo titolo da capitano della Juventus), Alex Sandro (19), Pogba (13), Weah (12), Rugani e Szczesny (10). Tuttavia, ci sono anche coloro che sono ancora a zero titoli: i giovani provenienti dalla Next Gen (Yildiz, Iling, Miretti), così come Cambiaso, Gatti e Bremer.Nell'Atalanta, invece, il giocatore più titolato è Bakker, con 6 trofei tra Olanda e Francia, seguito da Miranchuk (5) e De Ketelaere (5). Tuttavia, la maggior parte della rosa non ha mai festeggiato un titolo.La differenza si riflette anche nel monte ingaggi: mentre l’Atalanta ha una spesa totale di circa 40 milioni lordi, per la Juventus il costo complessivo della rosa e dello staff per la stagione attuale si aggira intorno ai 190 milioni di euro lordi, che salgono a 230 includendo anche i costi delle J Women e della Next Gen. Nonostante i recenti tagli agli stipendi, i bianconeri mantengono il monte ingaggi più elevato della Serie A. Inoltre, la Juventus vanta il tecnico più pagato (Allegri, con uno stipendio di 7 milioni netti a stagione più 2 di bonus) e anche il giocatore con il salario più alto (Vlahovic, che percepisce circa 10 milioni).Doppio appuntamento con, speciale finale di. Dallo stadio Olimpico di Roma,racconterà tutte le ultime pre e post partita.In collegamento, mentre dallo studio ci saràVivi l'attesa e l'emozione della finale con ilBiancoNero.com