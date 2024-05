Juve-Atalanta, l’allenamento della vigilia

Si scaldano i motori in vista della finale di Coppa Italia tra. I bianconeri sono scesi in campo questa mattina, tra le mura del Training Center della Continassa, per l’ultimo allenamento; seduta che per i primi 15 minuti è aperto ai media. Il programma, poi, prevede la partenza alla volta di Roma e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e un calciatore in serata.Diversi i punti interrogativi di questa vigilia. Su tutti: chi prenderà il posto di Manuel Locatelli in mezzo al centrocampo. Occhi puntati, poi, sulle condizioni fisiche di Yildiz, Danilo e Alex Sandro.